Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податків, що для переходу на спрощену систему оподаткування необхідно до 15 червня 2017 року подати до податкового орагану за місцем реєстрації відповідну заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік.



Заяву можна подати особисто або через уповноважену особу, надіслати поштою або за допомогою засобів електронного зв’язку.



Новостворені суб’єкти господарювання повинні до кінця місяця, у якому відбулася державна реєстрація, подати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи. Вони вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.



Суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали до ДПІ за місцем реєстрації заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

