Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

МВС наказом від 20.04.2017 N 325 затвердило Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання.



Так, передбачено, що з метою організації заходів цивільного захисту суб'єктом господарювання, віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його керівником утворюється підрозділ з питань цивільного захисту, який є самостійним структурним підрозділом суб'єкта господарювання, а у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту, призначається особа з питань цивільного захисту (далі - підрозділ з питань цивільного захисту).



Підрозділ з питань цивільного захисту підпорядкований та підзвітний безпосередньо керівникові суб'єкта господарювання. У разі якщо суб'єкт господарювання перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади, районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської рад, підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання також підзвітний цим органам.



Підрозділ з питань цивільного захисту є об'єктовим постійно діючим органом управління цивільного захисту, до повноважень якого належать питання організації, здійснення та контролю заходів цивільного захисту.



Основними завданнями підрозділу з питань цивільного захисту є:



організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування суб'єкта господарювання в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;



забезпечення виконання завдань, створених суб'єктом господарювання, органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням;



забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.



Підрозділ з питань цивільного захисту утримується за рахунок коштів суб'єкта господарювання.



Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2017 р. за N 626/30494 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



В’ячеслав ХОХУЛЯК

начальник Головного територіального

управління юстиції у Чернівецькій області

