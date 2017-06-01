Прокуратура вимагає від житлово-будівельного товариства сплатити міській раді понад 1,5 млн. гривень заборгованості.
Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся з позовною заявою до Господарського суду Чернівецької області в інтересах Чернівецької міської ради до житлово-будівельного товариства про стягнення заборгованості по договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівці - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що згідно з умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Чернівці від 16.09.16 (далі - Договір), укладеного між Чернівецькою міською радою та житлово-будівельним товариством, замовник зобов’язується взяти участь у розвитку інфраструктури міста при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом.
Після закінчення всіх будівельних робіт товариство вказало в Декларації про готовність об’єкту до експлуатації, а також подало відомості, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до Договору сплачені в повному обсязі.
Однак, прокуратура встановила наявність заборгованості, яка з урахуванням пені та штрафних санкцій сягає понад 1,5 млн. грн.