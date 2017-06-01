Буковинські мисливці з початку року виростили і випустили в природу 40 фазанів

Мисливці Герцаївщини цього року вже випустили з вольєрів в природу 40 фазанів.Спеціалісти Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Гав’юк та Микола Орендович на запрошення Георгія Агрігороає, голови Герцаївської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, взяли участь у випуску 12 фазанів з вольєрів у вільне проживання в природних умовах. Таким чином користувачі мисливських угідь відтворюють різноманіття фауни краю, збільшуючи на Буковині, зокрема на Герцаївщині, кількість цих красивих, яскраво забарвлених птахів, яких по праву називають королівськими. Цього року отак вже випустили 40 фазанів. Про це повідомляє Прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.«Фазан належить до цінних мисливсько-промислових птахів, – розповідає головний спеціаліст відділу лісового господарства та мисливства Чернівецького ОУЛМГ Василь Гав’юк. – Зараз в нашій області фазанів не багато, а тому буковинські мисливці їдуть полювати на них до Закарпаття. Але завдяки діяльності місцевих осередків УТМР, з кожним роком фазанів стає усе більше».Сезон полювання на фазанів відкривається у жовтні і триває аж до грудня. Мисливці називають його трофейним поряд з полюванням на вальдшнепів та куріпок. Треба бути вправним мисливцем, щоб добути фазана.Герцаївські мисливці вже кілька років успішно вирощують фазанів для подальшого їх випуску і розселення у мисливських угіддях з перспективою полювання на них. Займаються цим також у Глибоцькій та Хотинській районних організаціях УТМР.Вольєрне вирощування – справа кропітка, вимагає чималих фінансових витрат. Але це допомагає птахам і звірам акліматизуватися, набратися сил, щоб вижити в природних умовах. Фазанам, приміром, важко пережити наші суворі зими, розповідають в Чернівецькому ОУЛМГ. Тому мисливці взимку їх підгодовують, встановлюючи спеціальні годівниці, охороняють від хижаків і браконьєрів.«Окрім фазанів, буковинські мисливці вирощують у спеціалізованих вольєрах качок, перепілок, а ще зайців, яких потім також випускають в природу і піклуються про них. Це не тільки збільшує їх кількість на теренах краю, але й покращує генофонд популяцій. Адже відтворення основних, а також рідкісних мисливських видів тварин і птахів – одна з найважливіших складових ведення мисливського господарства», – зазначає Василь Гав’юк.