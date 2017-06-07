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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:32
08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
07 червня

Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

16:57
07 червня

Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

16:56
07 червня

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
07 червня

Чернівецькі бізнесмени поповнили бюджет на 66,6 млн. грн.

11:36
07 червня

Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

10:30
07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

17:20
06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

12:50
06 червня

Обираємо систему оподаткування

12:48
06 червня

Плата за землю принесла бюджету 60 млн. грн.

12:47
06 червня

В бюджеті Чернівців - майже півмільйона гривень збору за паркування

11:45
06 червня

Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
8 червня о 12.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг директора департаменту ЖКГ Ярослава Кушнірика про наслідки стихійної зливи у Чернівцях та хід їх усунення
8 червня о 12.30
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг головного архітектора міста Наталії Хілько щодо конкурсу на кращу проектну пропозицію пам’ятника учасникам антитерористичної операції в комплексі з формуванням площі на перехресті вулиць Небесної Сотні – В.Комарова – С.Воробкевича.
9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Теми Дня ТВА середа, 7.06.2017

Сьогодні, 10:56 / Коментарів: 0


Середа, 7 червня 2017 р.:
- Реформа медицини: що потрібно, аби змінити систему.
- Як подорожувати з дітьми без віз?
- Президент ветував закон про приватних детективів.
- На Буковині трапились дві ДТП.
- Журналісти спробували себе в ролі рятувальників.
- Два десятки дітей зі Сходу творили та відпочивали душею на Буковині.
- 15 виставку "Вишиваний дивотвір" представили у Чернівцях.
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