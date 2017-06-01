Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг головного архітектора міста Наталії Хілько щодо конкурсу на кращу проектну пропозицію пам’ятника учасникам антитерористичної операції в комплексі з формуванням площі на перехресті вулиць Небесної Сотні – В.Комарова – С.Воробкевича.
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть: