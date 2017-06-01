У Чернівцях знову транспортний колапс

У Чернівцях знову колапс. Мешканцям вулиці Руської (район Гравітону) та Московської Олімпіади (кемпінг) неможливо дібратись роботи, дитячих садочків. Тролейбуси № 2 та № 4 вже декілька годин стоять. Нікому нема діла до цього.
Влада не спроможна забезпечити нормальну безперебійну роботу громадського транспорту особливо у час ПІК, оперативно зреагувати на ситуацію.
Як завжди кожен чернівчанин вирішує проблему наодинці. Допоки це буде тривати?
У міській раді кажуть нема світла і коли воно буде ніхто не може відповісти. Якщо влада знає про проблему, то чому не вирішує її?
Навіщо нам такі господарі, навіщо нам таке керівництво, навіщо нам така некомпетентна непрофесійна влада?
P.S. А всього лише вчора у Чернівцях пройшла злива. Що нас чекає при більш серйозній ситуації навіть страшно подумати.