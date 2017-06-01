У Чернівцях знову транспортний колапс

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08 червня

Зверніть увагу на правильність заповнення платіжних доручень

11:31
08 червня

Відшкодування ПДВ доступно для он-лайн моніторингу

11:29
08 червня

Бажаєте стати «підприємцем-спрощенцем» - подайте заяву до 15 червня

11:27
08 червня

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

11:26
08 червня

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

18:26
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У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

17:35
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На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

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Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
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Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

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16:56
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Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
07 червня

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11:36
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Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

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07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

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06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

12:50
06 червня

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12:48
06 червня

Плата за землю принесла бюджету 60 млн. грн.

12:47
06 червня

В бюджеті Чернівців - майже півмільйона гривень збору за паркування

11:45
06 червня

Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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8 червня о 12.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг директора департаменту ЖКГ Ярослава Кушнірика про наслідки стихійної зливи у Чернівцях та хід їх усунення
8 червня о 12.30
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг головного архітектора міста Наталії Хілько щодо конкурсу на кращу проектну пропозицію пам’ятника учасникам антитерористичної операції в комплексі з формуванням площі на перехресті вулиць Небесної Сотні – В.Комарова – С.Воробкевича.
9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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У Чернівцях знову транспортний колапс

Сьогодні, 10:43 / Коментарів: 0
У Чернівцях знову транспортний колапсУ Чернівцях знову колапс. Мешканцям вулиці Руської (район Гравітону) та Московської Олімпіади (кемпінг) неможливо дібратись роботи, дитячих садочків. Тролейбуси № 2 та № 4 вже декілька годин стоять. Нікому нема діла до цього.

Влада не спроможна забезпечити нормальну безперебійну роботу громадського транспорту особливо у час ПІК, оперативно зреагувати на ситуацію.

Як завжди кожен чернівчанин вирішує проблему наодинці. Допоки це буде тривати?

У міській раді кажуть нема світла і коли воно буде ніхто не може відповісти. Якщо влада знає про проблему, то чому не вирішує її?

Навіщо нам такі господарі, навіщо нам таке керівництво, навіщо нам така некомпетентна непрофесійна влада?

P.S. А всього лише вчора у Чернівцях пройшла злива. Що нас чекає при більш серйозній ситуації навіть страшно подумати.
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