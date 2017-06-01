Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийУ Чернівцях була велика злива. Знову затопило залізничний вокзал. Мер Каспрук назвав це стихійним лихом. І обіцяв з ним боротися.Президент Петро Порошенко схвалив закон про збільшення мінімального розміру аліментів на дитину з 30% до 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Також законопроект передбачає, що аліменти є власністю дитини (раніше було прописано, що вони належать тому, з ким живе дитина).Хмарна погода буде триматися у Чернівцях до самого вечора. Вранішній сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня, поступово слабнучи. До 19 градусів теплаза останні 130 років08 червня:МАКС: 29.6° (1999)МІН: 3.0° (1958)Народний прогноз погоди: 8 червня вшановується пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.Вчора наш сайт відвідали і читали 2576 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 142, у Канаді -16, в Еспанії -28, в Італії - 38, у Нідерландах -25, у Польщі -14, в Росії -47, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 24, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -46, Ірландії -7, Португалії - 18,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 20, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 25, Молдова - 3Активно читають статті "У Сокирянах трують сади, людей і бджіл ". "Парламент розстріляли невідомі ", "Суд горить " "Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього" "Теракт у Лондоні"