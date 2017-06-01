Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг головного архітектора міста Наталії Хілько щодо конкурсу на кращу проектну пропозицію пам’ятника учасникам антитерористичної операції в комплексі з формуванням площі на перехресті вулиць Небесної Сотні – В.Комарова – С.Воробкевича.
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте повністю контрольованою українськими захисниками. Проросійські озброєні бандформування не припиняють застосовувати зброю проти підрозділів ЗС України фактично вздовж усієї лінії розмежування сторін. Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь по наших позиціях. Майже три десятка разів найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.
Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.
У Чернівцях була велика злива. Знову затопило залізничний вокзал. Мер Каспрук назвав це стихійним лихом. І обіцяв з ним боротися.
У Тегерані дві групи озброєних людей влаштували стрілянину в будівлі парламенту Ірану і біля мавзолею імама Хомейні. В результаті терактів, за останніми даними, загинули 13 людей, ще 43 отримали поранення. Відповідальність за інциденти взяла на себе ІД.
Президент Петро Порошенко схвалив закон про збільшення мінімального розміру аліментів на дитину з 30% до 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Також законопроект передбачає, що аліменти є власністю дитини (раніше було прописано, що вони належать тому, з ким живе дитина).
Голосіївський райсуд Києва заарештував підозрюваного в замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву на два місяці без права на внесення застави.
Хмарна погода буде триматися у Чернівцях до самого вечора. Вранішній сильний дощ продовжуватиме йти до кінця дня, поступово слабнучи. До 19 градусів тепла за останні 130 років 08 червня: МАКС: 29.6° (1999) МІН: 3.0° (1958) Народний прогноз погоди: 8 червня вшановується пам'ять апостолів Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
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