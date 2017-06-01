У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

Жителі станції «Сокиряни», яка знаходиться недалеко від райцентру, постійно скаржаться на погане самопочуття. Там проживає майже 400 людей. Вже третій рік вони ведуть боротьбу з тими, хто отруєю їх хімікатами.
А почалося все у 2015 році. Коли міськрада віддала землі в урочищі «Пасіка» тим, хто ближче до влади. І виросли сади, які потрібно раз за разом кропити хімікатами через вентилятори. Роза вітрів там така, що ці хімікати задувають на подвір’я і хат людей. У дітей часто носом йде кров, вагітні жінки не можуть доношувати дітей, дорослі хворіють на онкологічні захворювання.
Не раз просили люди не робити цих кроплень. Не допомагало. Виходили на дороги. Не пускали трактори з отрутою до садів. Тоді влада і власники наймали тітушок, аби били людей. А сади таки кропили, і мешканців станції труїли.
Активні борці з отруювачами Петро Гончаренко, Віктор Кульчицький та Сергій Козак організували людей супротив. Їх залякували та били.
Згодом у доброго ґазди Петра Гончаренка згинули всі бджоли. А через якийсь час чоловіка знайшли повішаним у саду голови райдержадміністрації. Що сталося? І чому чоловік наклав на себе руки, досі невідомо.