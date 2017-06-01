Бойовики поранили 7 бійців ЗСУ, 1 – вбили, готують наступ

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07 червня

У Сокирянах трують сади, людей і бджіл

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07 червня

На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

17:08
07 червня

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

17:07
07 червня

Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

17:01
07 червня

Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

16:57
07 червня

Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

16:56
07 червня

Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

11:38
07 червня

До уваги неприбуткових організацій!

11:37
07 червня

Чернівецькі бізнесмени поповнили бюджет на 66,6 млн. грн.

11:36
07 червня

Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

10:30
07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

17:20
06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

12:50
06 червня

Обираємо систему оподаткування

12:48
06 червня

Плата за землю принесла бюджету 60 млн. грн.

12:47
06 червня

В бюджеті Чернівців - майже півмільйона гривень збору за паркування

11:45
06 червня

Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

11:43
06 червня

Оплата роботи в надурочний час

11:40
06 червня

Встановлено вимоги до процедури розроблення та затвердження професійних стандартів

10:51
06 червня

Відтепер пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання

10:37
06 червня

Загальна система оподаткування для підприємців

10:35
06 червня

На Буковині затримано насадження коноплі, викрадене авто та тютюнові вироби

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Жінка, яка могла зупинити війну Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався.
У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА.
Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.

Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
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Що, Де, Коли
8 червня о 12.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться брифінг головного архітектора міста Наталії Хілько щодо конкурсу на кращу проектну пропозицію пам’ятника учасникам антитерористичної операції в комплексі з формуванням площі на перехресті вулиць Небесної Сотні – В.Комарова – С.Воробкевича.
9 червня о 12.30
вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть:
9-11 червня
9-11 червня
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Бойовики поранили 7 бійців ЗСУ, 1 – вбили, готують наступ

Вчора, 17:45 / Коментарів: 0
Бойовики поранили 7 бійців ЗСУ, 1 – вбили, готують наступ

У середу на Луганщині бойовики посилили обстріли, внаслідок чого семеро українських військових поранені, один – вбитий.
Про це повідомляє у Facebook прес-центра штабу АТО.
"На Луганському напрямку кількість обстрілів сил АТО суттєво зросла. Починаючи з шостої години ранку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, здійснюють обстріли сил АТО включаючи важку артилерію калібру 152 мм, міномети калібрів 120 та 82мм", - йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу, інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9, протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.
"Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили", - повідомили там.
За словами виконуючого обов'язки голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, в наслідок обстрілів у селищі Новотошківське було пошкоджено водовід, осколками посічені цивільні будинки, розглядається питання евакуації дітей.
"За наявною інформацією ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться у повідомленні.
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