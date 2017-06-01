«Кожне рішення має обговорюватися публічно»: у Чернівцях побували столичні експерти

Як впроваджувати в життя громадян на рівні міст та об’єднаних територіальних громад реформу системи охорони здоров'я, реформувати виборчу систему, як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші — про це йшлося сьомого червня під час публічного обговорення ключових проблем в Україні, організованого експертами громадської організації “Центр UA” та коаліції "Реанімаційний пакет реформ", пише molbuk.ua
- Чернівці - це наш 19-ий обласний центр, з яким при працюємо в рамках нашого туру “ЗміниТИ”, - зазначив лідер напрямку “Контроль публічних фінансів” Центру UA Андрій АНДРУШКІВ. - Плануємо також ще відвідати Сторожинець та Хотин, де матимемо змогу на рівні районних центрів попрацювати з громадою. Всі, мабуть, пам”ятають початок 90-их, коли поляки та чехи приїжджали за продуктами в Україну. Було сутужно. Ми проаналізували досвід політичних трансформацій у цих країнах. І виявили одну таку спільну особливість — зміни і реформи, якими пишаються у цих країнах, не придумувалися у Варшаві чи Празі, а вироблялися в зовсім інший спосіб. І спосіб цей називається — повний цикл публічної політики. Тобто кожне рішення обговорюється публічно ще на стадії концепції.
Тобто, пояснює експерт, нові правила зміни систем мають бути створені не в столиці, а серед населення.
-Тому ми вже зустрілися з більш ніж десятьма тисячами людей по всій Україні, - додав А. Андрушків. - Це медики, представники місцевого самоврядування, малого та середнього бізнесу, студенти. Плануємо розробити низку конкретних рішень і вимагати змін, важливих для всієї країни. Таким же шляхом пішло Міністерство охорони здоров'я.
-Звичним є явище, коли українці критикують всіх — парламент, президента, мера, депутатів, - зазначив А. Андрушків. - І дуже часто є чому. Але ми збираємо в одних залах професіоналів медицин, представників органів місцевого самоврядування, громадських експертів, активістів для того, щоби можна було домовитися. Щоби не критикувати, а подумати про те, як ми будемо жити в нових правилах.
“Україна, не будемо приховувати, бідна країна. Тож як використовувати ефективно наші обмежені ресурси на національному і особливо на місцевому рівні? Тому що децентралізація невідоворотно за декілька років змінить бюджетні потоки. Вони підуть до місцевих рад. І від того, як працюватимуть місцеві ради, буде залежати, як добре живуть люди на місцях”, - сказав експерт.