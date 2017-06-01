На Буковині в автомобілі знайшли наркотики (ФОТО)

В Кіцманському районі поліцейські під час огляду транспортного засобу вилучили амфетамін. Про це повідомляє Відділ комунікації поліціїЧернівецької області.6 червня на одній із вулиць села Лашківка водій автомобіля «Хонда» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Відразу на дорожньо-транспортну пригоду виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.На місці пригоди поліцейські встановили, що автомобілем керував 21-річний житель села Витилівка. Внаслідок ДТП хлопець отримав численні забої та синці. В подальшому під час огляду даного транспортного засобу слідчі виявили та вилучили з салону легковика вісім паперових згортків з речовиною білого кольору, а саме амфетамін та газовий пістолет.Вилучене поліцейські направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на експертизу.Також водій автомобіля зізнався правоохоронцям, що вживав алкоголь перед тим як сісти за кермо. На підставі чого поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 ( Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (КУпАП.Слідчі з’ясовують походження наркотиків та законність правоволодіння газовим пістолетом.