В автокатастрофі на Буковині загинула жінка, двоє поранено

В ніч з 6 на 7 червня на Буковині сталося дві автопригоди з потерпілими - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.В результаті ДТП одна жінка загинула, ще двоє осіб опинилися на лікарняних ліжках. Поліцейські встановлюють винуватців даних дорожньо-транспортних пригод.Зіткнення транспортних засобів сталося близько першої години ночі 7 червня на центральній дорозі в селі Топорівці Новоселицького району. Рухаючись у напрямку Чернівців, автомобіль «Мерседес» під керуванням 28-річного жителя Хотинщини виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автобусом «ХАЗ 3250», в салоні якого знаходилося близько 20 пасажирів.Внаслідок аварії водія іномарки з політравмою госпіталізовано до Лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців. Медична допомога знадобилася і 19-річній пасажирці автобусу. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та підозрою на перелом кісток носа дівчину доставлено до Хотинської центральної районної лікарні.За словами очевидців аварії, водій «Мерседеса» був нетверезим. Для перевірки цього факту та з’ясування всіх обставин зіткнення призначено низку експертиз.Інша дорожньо-транспортна пригода сталася під ранок 7 червня на автодорозі Чернівці-Снятин.Рухаючись на автомобілі «Рено Трафік» у селі Мамаївці Кіцманського району, 41-річний житель Косівського району Івано-Франківської області скоїв наїзд на жінку-пішохода, котра раптово вийшла на проїжджу частину дороги. Внаслідок наїзду потерпіла – 31-річна жителька Тернопільщини – загинула на місці пригоди. За результатами медичного освідчення на момент скоєння ДТП водій автомобіля був тверезий.