Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ

25 травня 2017 року обласна державна адміністрація направила звернення до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів депутатів Новодністровської міської ради об’єднаної територіальної громади та Новодністровського міського голови Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.



Це стало можливим у зв’язку з тим, що 25 квітня 2017 року Сокирянським районним судом Чернівецької області прийнято постанову, якою визнано протиправним та скасовано рішенняXVII сесії VII скликання Ожівської сільської ради від 17.11.2016 року №222/17-2016 «Про розгляд звернення жителів с. Ожеве», яким скасовано рішення XIV позачергової сесії VІІ скликання Ожівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 25.08.2016 №185/14-2016.



Також нагадуємо, що 13 квітня 2017 рокупрезидентом України підписано Закон України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (законопроект №5520).



Вказаний нормативно-правовий акт визначає правовий механізм для створення об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшли місцеві ради, що розташовані на території суміжних районів, або району та міста обласного значення.



Таким чином, знято правові перешкоди, через які ЦВК відмовляла у призначенні перших місцевих виборів Новодністровській ОТГ, яка чекає на них більше року.