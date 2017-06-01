Сторожинецькі поліцейські затримали правопорушників по гарячим слідам

6 метрів арматури вартістю в 3000 гривень крадії-спільники намагалися використати на свій розсуд. Завдяки роботі поліцейських, протиправна дія чоловіків не залишилася безкарною - повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Опівдні до поліції звернувся житель Сторожинецького району. Чоловік повідомив про те, з території його господарства викрали арматуру.
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що на подвір’ї біля новобудови потерпілого зловмисник викрав 40 прутів арматури.
Вживши відповідних розшукових заходів поліцейські невдовзі викрили крадіїв. Двоє чоловіків віком 45 та 47 років виявились місцевими жителями. Речові докази у зловмисників вилучили.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
На разі триває досудове розслідування та вирішується питання щодо оголошення крадіям про підозру.