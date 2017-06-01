Фестиваль «Буковинське коло» запрошує (програма)

9-11 червня 2017 року в м. Чернівцях відбудеться обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Буковинське коло». У ньому візьмуть участь 54 аматорські хореографічні колективи з усієї Чернівецької області.



Учасники трьох вікових категорій від 7 до 10 років, від 11 до 15 років, від 16 років і старші презентуватимуть власні конкурсні програми у номінаціях: «Народний традиційний танець», «Народно-сценічний танець», «Сучасний танець», «Спортивно-бальний танець».

Організатори обласного фестивалю-конкурсу - управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини за підтримки Чернівецького обласного осередку Національної хореографічної спілки України.



Очолюватиме журі обласного фестивалю-конкурсу головний балетмейстер Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю ім. А. Кушніренка, заслужений артист України Леонід Сидорчук.



Програмою фестивалю-конкурсу передбачено:



9 червня

16.00 - урочисте відкриття фестивалю-конкурсу;

16.30-18.30 - І конкурсний день – молодша і середня вікові категорії в усіх номінаціях (Літній театр ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка)



10 червня

11.00-14.00 - обласна творча лабораторія для керівників аматорських хореографічних колективів на тему: «Методика роботи керівника аматорського хореографічного колективу над удосконаленням виконавської та сценічної майстерності». (УМЦКБ, вул. Й. Главки, 1-а)



11 червня

15:00-17:00 – ІІ конкурсний день - старша вікова категорія в усіх номінаціях;

18:00-19:30 – нагородження учасників фестивалю-конкурсу та гала-концерт (Літній театр ЦПКіВ ім. Т. Г. Шевченка)