Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних

7 червня 2017 р., Київ - Чернівці та Вінниця стали переможцями відбору на участь у пілотному проекті з відкритих даних, який дасть їм можливість суттєво покращити доступність інформації та якість послуг для своїх громадян. Конкурс пілотних проектів серед міст в галузі відкритих даних проведений в рамках проекту USAID та UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”.



В рамках пілотного проекту протягом червня-вересня група експертів працюватиме з місцевою владою Вінниці та Чернівців над розкриттям даних на місцевому рівні. Результатом проекту буде суттєве покращення якості та доступності інформації та створення продуктів на основі відкритих даних для місцевих жителів. Пілотний проект складатиметься з кількох етапів:



Аудит даних - на цьому етапі консультанти проаналізують наявність та якість даних, що збираються місцевою владою. Аудит даних передбачає створення переліку наборів даних, що збираються та зберігаються місцевою владою - із зазначенням для частоти оновлення, частоти використання, відповідальної за ведення набору даних особи.



Визначення пріоритетних наборів даних (на основні громадських консультацій та обговорень для виявлення потреб місцевих жителів).

Створення порталу відкритих даних міста (окремий ресурс для вдосконалення міського управління, надання громадянам доступу до комунікації з місцевою владою, практичного застосування даних для створення нових підприємств та послуг, залучення інвестицій до міського розвитку).

Публікація даних (у машиночитному форматі та доступній і зрозумілій формі) на порталі відкритих даних міста, який буде створений для кожного міста в рамках пілотного проекту.



Приєднання міста до міжнародної Хартії відкритих даних (що є певним довготривалим зобов'язанням з боку місцевої влади і передбачає розробку плану дій з відкриття даних, створення якісних наборів даних і їх візуалізацію).



Створення продукту на основі відкритих даних для місцевих жителів (сайт або портал чи мобільний додаток - наприклад для відстежування споживання електроенергії, пересування комунального транспорту, витрат місцевого бюджету, стану доріг, наявності вільних площ для інвесторів тощо).



Катерина Оніліогву, Керівник компоненту Відкриті дані проекту “Прозорість та підзвітність державному управлінні та послугах”: “Ми обрали Чернівці та Вінницю для участі в цьому проекті тому що вони продемонстрували готовність освоювати нові інструменти для більш ефективної взаємодії зі своїми громадянами. Але найголовніше - вони продемонстрували політичну волю до більшої відкритості і підзвітності, а також готовність працювати в цьому напрямку”.



«Чернівці завдяки участі у цьому проекті очікують підвищити прозорість та ефективність муніципального управління, стати більш відкритим, комфортним містом для чернівчан і світу. Сподіваємося, що дорожня карта проекту дозволить нам сформувати зручний, доступний комунікативний майданчик для взаємодії з громадою, підвищить здатність посадовців муніципального управління розкривати публічну інформацію у форматі відкритих даних та спроможність, готовність чернівчан активно ці дані споживати. Переконані, що це дасть поштовх розробці та запровадженню сучасних сервісів, корисних для чернівчан та бізнесу ІТ-продуктів»,- зазначив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.



Довідково.

“Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах” - це проект, спрямований на протидію корупції через реформу електронного врядування у таких ключових сферах як публічні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги. Проект фінансується спільно Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Урядом Великобританії (DFID) та виконується Фондом Євразія у партнерстві з іншими урядовими та неурядовими організаціями. Детальніше: www.tapas.org.ua

