Представники Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області взяли участь в парламентських слуханнях

Сьогодні у Верховній Раді України проводяться парламентські слухання на тему: «Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи». Для участі в засіданні запросили представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців та експертів - інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



Від пенсійної служби Чернівецької області в слуханнях взяли участь начальник Головного управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів, заступник начальника Головного управління - начальник управління з координації та контролю за виплатою пенсій Василь Мельник, начальник Заставнівського управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Віктор Стасюк.



Проведення парламентських слухань дозволить всебічно обговорити проблемні питання у сфері пенсійного забезпечення населення, виробити обґрунтовані рекомендації з метою визначення чіткого плану загальнодержавних комплексних заходів щодо проведення в Україні національної пенсійної політики, спрямованої на належний рівень забезпечення застрахованих осіб та збалансування солідарної системи пенсійного страхування.



