вулиця Університетська, 20 відбудеться урочисте відкриття офісу Чернівецького відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», створеного за підтримки Програми «U-LEADз Європою» та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Участь у офіційному відкритті Чернівецького ЦРМС візьмуть голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, представник Групи підтримки України (Європейська комісія)
Бенедикт Херрманн, керівник відділу розбудови спроможності Програми «U-LEADз Європою» Фолькер Штампе.