Парламент розстріляли невідомі

Екстремістське сунітське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напади на будівлю парламенту переважно шиїтського Ірану і храм аятоли Рухолли Хомейні у Тегерані.
Міністерство розвідки Ірану раніше заявило, що напади 7 червня здійснили «терористичні угруповання».
Іранські ЗМІ повідомили про два окремих інциденти, які, ймовірно, були скоординовані і внаслідок яких загинули щонайменше п’ятеро людей, вранці 7 червня.
За повідомленнями, щонайменше троє нападників почали стріляти у мавзолеї Хомейні в південному Тегерані і поранили відвідувачів. Як повідомив губернатор Тегерана Хоссейн Хашемі державному мовнику IRIB, один із нападників підірвався, ще одного вбила охорона, іншого арештували.
За словами Хашемі, під час нападу загинув працівник, ще декілька були поранені.
Напівофіційна агенція ILNA повідомила про арешт двох нападників.
У центрі Тегерана, за даними місцевих ЗМІ, озброєні невідомі почали стріляти і в парламенті.
Як заявив депутат Еліас Хазраті, двоє з нападників були озброєні автоматами Калашникова, ще один мав пістолет.
За деякими даними, загалом були поранені вісім людей. Крім того, є повідомлення про загибель охоронця.
Один із нападників підірвав себе на четвертому поверсі будівлі парламенту під час протистояння з правоохоронцями, повідомив пізніше IRIB.
Новинна агенція Tasmin повідомила, що чотирьох людей взяли в заручники всередині будівлі.
Міністерство з розвідки, яке цитує телебачення Ірану, також заявило, що третю групу нападників арештували перед тим, як вони здійснили напад.Джерело
В результаті двох терактів у парламенті Ірану в Тегерані та в мавзолеї Хомейні загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство Mehr із посиланням на інформацію медиків.
За попередніми даними, двоє людей загинули під час нападу на мавзолей, решта – у будівлі парламенту. Також відомо, що близько 10 людей отримали поранення під час стрілялинини в мавзолеї.
Раніше стало відомо, що сили безпеки Ірану ліквідували чотирьох терористів, які скоїли напад на будівлю парламенту.
Нагадаємо, сьогодні вранці четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю парламенту, після чого проникли у будівлю.
Згодом один із них підірвав себе. Наразі відомо про одного загиблого охоронця, ще вісім людей отримали поранення.
Другий напад стався у мавзолеї Хомейні на півдні Тегерану. Троє нападників вбили одну людину і поранили ще п’ятьох, після чого смертниця влаштувала вибух. Один із нападників покінчив життя самогубством, іншого вдалося затримати.
Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".