Чернівецькі митники виявили сигарети у вагонах

Понад 350 блоків сигарет виявили митники у вагонах, що переміщували «транзитні» лісоматеріали - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.Під час здійснення митного контролю вантажного потяга, що слідував з Польщі до Румунії із лісоматеріалами, співробітники Чернівецької митниці ДФС виявили понад 3500 пачок сигарет марки «Rothmans» вітчизняного виробництва.Наразі триває поглиблений митний огляд. За попередніми даними вартість товару близько 7 тисяч гривень. Акцизна марка України дає підстави стверджувати, що незаконно переміщувані тютюнові вироби приховано від митного контролю у рамах шести вагонів уже на території України, ймовірно безпосередньо на залізничній станції «Вадул-Сірет».Митниками запроваджено справу про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.