До уваги неприбуткових організацій!

Чернівецька ОДПІ нагадує, що до 1 липня 2017 року неприбуткові організації мають привести свої установчі документи у відповідність до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).



Так, Законами України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та від 06.10.2016 №1667 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» було внесено зміни до п.35 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, зокрема:



- термін приведення неприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із вимогами Кодексу та подання копій таких документів до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;



- тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп. 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу.



Ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій з 1 липня 2017 року, а релігійні організації – з 1 січня 2018 року.