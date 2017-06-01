Чернівецькі бізнесмени поповнили бюджет на 66,6 млн. грн.

Упродовж п’яти місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету Чернівців надійшло 66,6 млн. грн. єдиного податку. Це на 21,0 млн. грн., або більше ніж на 30% відсотків перевищує минулорічні показники - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Підприємці сплатили 52,8 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 13,8 млн. грн.



Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.



Місячна сума єдиного податку у березні – грудні 2017 року складає:



• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);

• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).



Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:

• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.



