Про застосування РРО фізичними особами – спрощенцями

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

- першої групи;

- другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень.



У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим.



Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.



Данні норми ПКУ не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.



Зокрема, нормою пункту 296.10 статті 296 ПКУ передбачено застосування РРО платниками єдиного податку, які здійснюють реалізацію таких побутових товарів.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ