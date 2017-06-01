Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

Чоловіки хотіли нажитися на майні пенсіонерки, але замість цього нестимуть кримінальну відповідальність - інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Вдень 5 червня до поліції звернулась 72-річна чернівчанка. Жінка повідомила, що невідомий пограбував її.
Поліцейські сектору кримінальної поліції Шевченківського відділення та патрульні поліцейські одразу прибули на місце події та вжили оперативних розшукових заходів.
Завдяки діям поліцейських, грабіжників було затримано 22- та 36-річних жителів Кіровоградської області. Чоловіки зірвали з шиї старенької золотий ланцюжок та намагалися втекти.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
На разі речові докази у зловмисників вилучено. Чоловікам оголошено про підозру та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії.