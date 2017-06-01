На Буковині судитимуть учасників банди, які обікрали 12 квартир на понад 1 мільйон гривень

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно трьох членів організованої злочинної групи, які обвинувачуються у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 185 КК України (крадіжка).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2016 року 29-річна жителька м. Києва Київської області з метою таємного викрадення чужого майна створила та очолила незаконну злочинну групу до складу якої увійшло ще двоє жителів столиці (1984 та 1987 років народження).
Упродовж серпня-жовтня 2016 року зловмисники здійснювали свою злочинну діяльність на території м. Чернівці Чернівецької області.
Під час підготовки до вчинення конкретного злочину членами організованої групи проводилися розвідувальні заходи, які полягали у виборі об’єкта для крадіжки та візуальному спостереженні за ним. Після збору необхідної інформації складали детальний план вчинення крадіжки, який одноголосно схвалювали та виконували.
Зокрема, за цей період обвинувачені обікрали 12 квартир та заволоділи майном чернівчан на загальну суму понад 1 млн. грн. - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.