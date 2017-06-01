Журналіст Станіслав Васін зник безвісти в окупованому Донецьку, в квартирі сліди злому та обшуку

У Донецьку зник журналіст і письменник Станіслав Васін, який залишився на непідконтрольній Україні території, щоб бути в центрі подій і писати про те, що відбувається на окупованій території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат VII і VIII скликань парламенту Єгор Фірсов.
"У Донецьку зник безвісти журналіст і письменник Станіслав Васін. Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт у Фейсбуці активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, оскільки на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні", - написав він.
"У квартирі Стаса сліди злому та обшуку. Весь цей час Станіслав перебував на непідконтрольній території, оскільки вважав за свій обов'язок залишатися в центрі подій і писати про те, що там відбувається. На ризики не зважав, хоча й усвідомлював, чим це загрожує", - зазначив Фірсов.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n442986