Журналіст Станіслав Васін зник безвісти в окупованому Донецьку, в квартирі сліди злому та обшуку

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Новини
10:30
07 червня

Чернівецькі поліцейські по гарячих слідах затримали двох грабіжників

17:20
06 червня

Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

17:16
06 червня

Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

12:50
06 червня

Обираємо систему оподаткування

12:48
06 червня

Плата за землю принесла бюджету 60 млн. грн.

12:47
06 червня

В бюджеті Чернівців - майже півмільйона гривень збору за паркування

11:45
06 червня

Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

11:43
06 червня

Оплата роботи в надурочний час

11:40
06 червня

Встановлено вимоги до процедури розроблення та затвердження професійних стандартів

10:51
06 червня

Відтепер пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання

10:37
06 червня

Загальна система оподаткування для підприємців

10:35
06 червня

На Буковині затримано насадження коноплі, викрадене авто та тютюнові вироби

10:31
06 червня

Групу «домушників» відпустили на волю

16:58
02 червня

Кіцманські поліцейські викрили крадія велосипеда

14:02
02 червня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

12:56
02 червня

Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

11:20
02 червня

Буковинець став кращим юним кінологом України

11:14
02 червня

Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

11:13
02 червня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

11:12
02 червня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

11:10
02 червня

Поліцейські затримали групу «домушників»

15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Жінка, яка могла зупинити війну Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався.
У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА.
Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.

Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
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Що, Де, Коли
7 червня о 10:00
у кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» (вул. О. Кобилянської, 15) відбудеться прес-кава «Про реформи: публічно і непублічно». Представники Міністерства охорони здоров’я, експерти громадської організації «Центр UA» та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть відверту розмову з журналістами щодо перебігу пріоритетних реформ і демократичних змін у Чернівецькій області та країні.
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Журналіст Станіслав Васін зник безвісти в окупованому Донецьку, в квартирі сліди злому та обшуку

Сьогодні, 08:20 / Коментарів: 0
Журналіст Станіслав Васін зник безвісти в окупованому Донецьку, в квартирі сліди злому та обшукуУ Донецьку зник журналіст і письменник Станіслав Васін, який залишився на непідконтрольній Україні території, щоб бути в центрі подій і писати про те, що відбувається на окупованій території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат VII і VIII скликань парламенту Єгор Фірсов.

"У Донецьку зник безвісти журналіст і письменник Станіслав Васін. Швидше за все, його схопили бойовики. При цьому його аккаунт у Фейсбуці активний, з нього відправляють повідомлення і розміщують пости. Швидше за все, з нього пише не Стас, оскільки на телефон він не відповідає. Родичі не можуть його знайти, зв'язку з ним немає. Велике прохання - будьте обережні", - написав він.

"У квартирі Стаса сліди злому та обшуку. Весь цей час Станіслав перебував на непідконтрольній території, оскільки вважав за свій обов'язок залишатися в центрі подій і писати про те, що там відбувається. На ризики не зважав, хоча й усвідомлював, чим це загрожує", - зазначив Фірсов.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n442986
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