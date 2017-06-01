Сварка між жінкою та чоловіком призвела до смерті останнього

Через два дні після того, як чоловік отримав серйозну травму, його було виявлено мертвим у власній квартирі.
У місті Новодністровськ ввечері 3 червня, перебуваючи в гостях у знайомого, між жінкою та чоловіком зав’язалась суперечка. На ґрунті сварки співмешканка чоловіка спричинила йому ножове поранення.
Чоловік цього ж вечора звернувся до місцевої медичної установи, але пояснив, що поранення отримав через власну необережність. Лікарі надали потерпілому першочергову медичну допомогу. Від подальшої необхідної госпіталізації останній відмовився.
Про це повідомляє відділ комунікації поліціїиЧернівецької області.
Наступного дня самопочуття потерпілого погіршилося, а біль від травми ніяк не вщухав. Тож чоловік вирішив повторно звернутися за допомогою лікарів, викликавши карету швидкої допомоги. Лікарі надали чоловікові медичну допомогу, але від подальшого лікування у медичній установі горе-пацієнт знову відмовився.
І вже 5 червня 33-річна співмешканка потерпілого повідомила до поліції про смерть чоловіка.
Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила особу чоловіка, він виявився 35-річним уродженцем Новодністровська.
Труп поліцейські одразу направили до Чернівецького бюро судово-медичної експертизи, де було виявлено проникаюче поранення черевної порожнини.
Першочергові слідчими діями поліцейські встановили, що саме його співмешканка нанесла загиблому зазначене тілесне ушкодження.
В подальшому жінка зізналась правоохоронцям у скоєному.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі жінці оголошено про підозру та вирішується міра запобіжного заходу щодо неї.