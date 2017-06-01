Упродовж вихідних на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди

П’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження та двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди.
4 червня на автошляху в селі Лукавці Вижницького району 30-річний водій автомобіля «Фольсваген» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з моторолером. Внаслідок чого 19-річну дівчину водія мопеда та 12-річну його пасажирку з численними травмами госпіталізовано до Сторожинецької районної лікарні.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Ввечері того ж дня сталася дорожньо-транспортна пригода і на Хотинщині. В селі Орестівка 17-річний водій мотоцикла «Вайпер» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Ваз-2106». З закритою черепно-мозковою травмою та перелом лівої гомілки мотоцикліста було доставлено до районної медичної установи.
В обох випадках медичне освідчення на стан алкогольного сп’яніння показало, що водії були тверезі.
Трагічна автопригода сталася вночі 5 травня в Заставнівському районі. На автошляху сполученням Добринівці-Ржавинці перекинувся автомобіль «Нісан». 32-річний водій та 43-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди. Інші двоє пасажирів з численними забоями та синцями госпіталізовано до лікарні.
Слідчими призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин автопригоди.
Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.