Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

31.05.2017 на території м. Чернівці 48-річний уродженець с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушував громадський порядок.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
На протиправні дії правопорушника відреагували працівники патрульної поліції м. Чернівці, після спілкування з агресивно налаштованим чоловіком, який не тільки висловлювався нецензурною лексикою, але й вдарив працівника правоохоронного органу, патрульні доправили його до Шевченківського відділення Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області для складання адміністративних матеріалів.
Зловмисник продовжував чинити опір та умисно наніс тілесні ушкодження іншому поліцейському.
За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР.
01.06.2017 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень ) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.