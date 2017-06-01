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Новини
13:14
06 червня

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

12:58
06 червня

Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

12:52
06 червня

Суми податку на нерухоме майно можна звірити

12:50
06 червня

Обираємо систему оподаткування

12:48
06 червня

Плата за землю принесла бюджету 60 млн. грн.

12:47
06 червня

В бюджеті Чернівців - майже півмільйона гривень збору за паркування

11:45
06 червня

Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

11:43
06 червня

Оплата роботи в надурочний час

11:40
06 червня

Встановлено вимоги до процедури розроблення та затвердження професійних стандартів

10:51
06 червня

Відтепер пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання

10:37
06 червня

Загальна система оподаткування для підприємців

10:35
06 червня

На Буковині затримано насадження коноплі, викрадене авто та тютюнові вироби

10:31
06 червня

Групу «домушників» відпустили на волю

16:58
02 червня

Кіцманські поліцейські викрили крадія велосипеда

14:02
02 червня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

12:56
02 червня

Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

11:20
02 червня

Буковинець став кращим юним кінологом України

11:14
02 червня

Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

11:13
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Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

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02 червня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

11:10
02 червня

Поліцейські затримали групу «домушників»

15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
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13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Жінка, яка могла зупинити війну Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався.
У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА.
Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.

Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
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Що, Де, Коли
7 червня о 10:00
у кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» (вул. О. Кобилянської, 15) відбудеться прес-кава «Про реформи: публічно і непублічно». Представники Міністерства охорони здоров’я, експерти громадської організації «Центр UA» та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть відверту розмову з журналістами щодо перебігу пріоритетних реформ і демократичних змін у Чернівецькій області та країні.
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Чоловіку, який завдав тілесні ушкодження патрульному поліцейському, повідомлено про підозру

Сьогодні, 12:58 / Коментарів: 0
31.05.2017 на території м. Чернівці 48-річний уродженець с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушував громадський порядок.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
На протиправні дії правопорушника відреагували працівники патрульної поліції м. Чернівці, після спілкування з агресивно налаштованим чоловіком, який не тільки висловлювався нецензурною лексикою, але й вдарив працівника правоохоронного органу, патрульні доправили його до Шевченківського відділення Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області для складання адміністративних матеріалів.

Зловмисник продовжував чинити опір та умисно наніс тілесні ушкодження іншому поліцейському.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР.

01.06.2017 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень ) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.


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