Суми податку на нерухоме майно можна звірити

Що, Де, Коли

у кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» (вул. О. Кобилянської, 15) відбудеться прес-кава «Про реформи: публічно і непублічно». Представники Міністерства охорони здоров’я, експерти громадської організації «Центр UA» та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть відверту розмову з журналістами щодо перебігу пріоритетних реформ і демократичних змін у Чернівецькій області та країні.