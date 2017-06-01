Студентська молодь навчається будувати успішну кар’єру

Уже п’ять місяців поспіль у Чернівецькій області діє проект «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього», організований обласною службою зайнятості. У рамках проекту впродовж січня-травня поточного року в 24 професійно-технічних та вищих навчальних закладах відбувалися різноманітні заходи, метою яких є навчити випускників сучасних методів пошуку роботи.
«Одним із завдань Державної служби зайнятості є упередження молодіжного безробіття. Тому для надання інформації про конституційні права молоді на працю, активізації власних зусиль молоді на вирішення проблем зайнятості, формування активної життєвої позиції, опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніки пошуку роботи, розширення спектру методів зайнятості та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування та побудови успішної кар’єри», – наголошує в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
Фахівці центрів зайнятості провели інтерактивні лекції та семінари, продемонстрували відеолекторії, надали індивідуальні консультації. Студентська молодь мала можливість переглянути навчальні відеоматеріали Skills Academy, сюжети зі створеного за сприяння Державної служби зайнятості анімаційного серіалу «Пошук роботи», що допомогло майбутнім випускникам у складанні та записі відеорезюме та підготуватися до співбесіди з роботодавцями. Всього за означений період відбулося 35 заходів, до яких залучено понад 1500 молодих осіб. 15 студентів за допомоги спеціалістів служби зайнятості записали відеорезюме, які, за їхньою згодою, розміщені на Web-порталі, офіційних сторінках Чернівецького обласного центру зайнятості в соціальній мережі Facebook та відеохостигу YouTube та які при нагоді можуть презентувати потенційним працедавцям.