Встановлено вимоги до процедури розроблення та затвердження професійних стандартів

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 373 затвердив Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів.
Цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розроблення, громадського обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних стандартів.
Про це повідоомляє Людмила Пилипів провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Документом установлено загальні вимоги до процедур розроблення, погодження, затвердження та перегляду професійних стандартів. Останні, зокрема, можуть розроблюватися роботодавцями, їх організаціями й об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб’єктами. Слід зазначити, що Порядок передбачає проведення громадського обговорення проектів професійних стандартів. Крім того, він повинен періодично переглядатися, але не рідше ніж раз на 5 років.
Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб'єктами.
Проекти професійних стандартів розробляються відповідно до Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Мінсоцполітики.
Етапами розроблення та затвердження професійних стандартів є:
прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;
формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;
проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;
проведення перевірки щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці;
затвердження професійного стандарту.