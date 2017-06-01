Відтепер пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання

Пенсії та грошову допомогу в Україні виплачуватимуть за місцем проживання, а не пропискою.
Про це йдеться в постанові Кабміну № 334 від 17 травня 2017 року «Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках».
«Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016, № 79 ст. 2636), такі зміни:
у пункті 4 слова «за місцем проживання одержувачів у населених пунктах» замінити словами «за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів у населених пунктах в межах України», – йдеться в постанові.
Про це повідомляє Людмила Пилипів провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Таким чином, приведено положення виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках у відповідність до норм Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
Для того, щоб отримувати пенсійні виплати за новими правилами, громадянам необхідно всього лише вказати в заяві місце свого фактичного проживання у межах населених пунктів України.