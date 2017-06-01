Загальна система оподаткування для підприємців

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до статті 42 глави 4 Господарського кодексу України підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Наразі для підприємців існує дві (загальна та спрощена) системи оподаткування доходів, отриманих від проведення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Податкового кодексу, має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування та документообігу.

Оподаткування загальної системи регулюється статтею 177 Податкового кодексу України. Доходи, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності підприємців, які обрали загальну систему, оподатковуються за ставкою 18 відсотків. Об'єктом оподаткування є чистий дохід, тобто різниця між виручкою у грошовій та негрошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Обрахунок отриманого у звітному році доходу проводиться підприємцем у річній податковій декларації. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється з урахуванням сплачених протягом року авансових платежів.

Крім податку на доходи, фізичні особи – підприємці є платниками військового збору за ставкою 1,5 відсотків та єдиного внеску за ставкою 22 відсотки суми доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід.

Фізичні особи - підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат встановленого зразка та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. У разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді, її слід зареєструвати у податковій інспекції.

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, у випадку проведення розрахунків за готівку, повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій на загальних підставах, відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Перевагами загальної системи оподаткування є те, що її обрати можуть усі без винятку підприємці, оскільки вона не містить обмежень стосовно видів діяльності та не вимагає дотримання певних кількісних чи вартісних критеріїв (на відміну від умов перебування на спрощеній системі).



