Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався. У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА. Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.
Ігор Буркут, політолог:
ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
у кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» (вул. О. Кобилянської, 15) відбудеться прес-кава «Про реформи: публічно і непублічно». Представники Міністерства охорони здоров’я, експерти громадської організації «Центр UA» та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть відверту розмову з журналістами щодо перебігу пріоритетних реформ і демократичних змін у Чернівецькій області та країні.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Обстановка у районі проведення АТО знову ускладнилась. На окремих ділянках лінії зіткнення російсько-терористичні бандформування відчутно підвищили інтенсивність та щільність вогню. Все частіше бойовики під час обстрілів застосовували важке артилерійське озброєння, зокрема один раз і реактивні системи залпового вогню.
Минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Внаслідок бойових дій минулої доби четверо українських захисників зазнали поранень.
У разі відновлення співпраці Нафтогазу з Газпромом ціна на російський газ для України буде найнижчою, заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
За його словами, ціна буде нижчою за ту, яку зараз Нафтогаз платить європейським компаніям за реверс, оскільки після рішення Стокгольмського арбітражу формула розрахунку ціни блакитного палива буде переглянута. Однак конкретних цифр ні українська, ані російська сторона озвучити не зможуть до оголошення остаточного рішення Стокгольмського суду.
Чорногорія передала акт про приєднання до НАТО заступнику держсекретаря США Томасу Шеннону, офіційно ставши, таким чином, 29-м членом альянсу. Урочиста церемонія передачі акту відбулася в держдепартаменті США. Вже 7 червня прапор Чорногорії буде піднято в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
У Литві почалося зведення захисної огорожі на кордоні з Російською Федерацією. До кінця року огорожу буде зведено на ділянці протяжністю 44,6 км. Вартість робіт становить 1,335 мільйона євро. На відрізках уздовж держкордону з Калінінградською областю буде побудований металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням.
Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру порушити справу проти Батьківщини через встановлені журналістами неточності у фінансовому звіті партії. Повідомляється, що в партійних фінансах виявлені невідповідності між звітами і реальними внесками від донорів політичної сили, в тому числі пенсіонерів.
Весь день у Чернівцях буде хмарним. Без опадів. До 25 градусів тепла за останні 130 років 06 червня: МАКС: 32.8° (2000) МІН: 6.5° (1952) Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, чудотворця. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне - завтра буде ясний день. У цей час у садах цвітуть пізні сорти яблунь, вишень.
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