Сьогодні - День журналіста.Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийУ разі відновлення співпраці Нафтогазу з Газпромом ціна на російський газ для України буде найнижчою, заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.За його словами, ціна буде нижчою за ту, яку зараз Нафтогаз платить європейським компаніям за реверс, оскільки після рішення Стокгольмського арбітражу формула розрахунку ціни блакитного палива буде переглянута. Однак конкретних цифр ні українська, ані російська сторона озвучити не зможуть до оголошення остаточного рішення Стокгольмського суду.У Литві почалося зведення захисної огорожі на кордоні з Російською Федерацією. До кінця року огорожу буде зведено на ділянці протяжністю 44,6 км. Вартість робіт становить 1,335 мільйона євро. На відрізках уздовж держкордону з Калінінградською областю буде побудований металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням.Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру порушити справу проти Батьківщини через встановлені журналістами неточності у фінансовому звіті партії. Повідомляється, що в партійних фінансах виявлені невідповідності між звітами і реальними внесками від донорів політичної сили, в тому числі пенсіонерів.Вчора наш сайт відвідали і читали 1238 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 86, у Канаді -6, в Еспанії -22, в Італії - 28, у Нідерландах -35, у Польщі -14, в Росії -27, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 25, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 20, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5Активно читають статті "Жінка, яка могла зупинити війну ". "Чернівецькі комсомольці - це фашисти ", "У Чернівцях вулицю Степана Бандери сплутали з Остапом Бендером " "Увага! На Буковині небзпечний кліщ" "Теракт у Лондоні"