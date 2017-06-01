На Буковині затримано насадження коноплі, викрадене авто та тютюнові вироби

3 червня увечері прикордонники Чернівецького загону спільно із представниками Національної поліції виявили земельну ділянку поблизу українсько-молдовського кордону, на якій вирощували наркотичну речовину.
В ході перевірки випереджувальної інформації оперативних працівників Західного регіонального управління, прикордонним нарядом відділу «Вашківці» за 100 метрів від лінії державного кордону було виявлено 35 рослин, що за зовнішніми ознаками нагадували кущі коноплі. Добре замаскована ділянка з посадженцями була ретельно оброблена, а рослини доглянуті, що виключає природнє походження кущів. На місце події було одразу ж викликано представників Національної поліції, разом із якими було вилучено підозрілі рослини. Наразі знахідку направлено на експертизу, а правоохоронці здійснюють заходи з виявлення власників наркотичних насаджень.
Також, того ж дня прикордонники відділу «Фальків» упередили чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Перевіряючи випереджувальну інформацію, прикордонний наряд виявив схованку із сигаретами. Понад 20 ящиків тютюнових виробів були упаковані та підготовлені до незаконної переправи через кордон.
Наразі куриво у кількості 10 тисяч 320 пачок сигарет доставлено до прикордонного підрозділу та в подальшому буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошуки власників покинутих сигарет тривають.
Ще одне правопорушення упереджено сьогодні, в пункті пропуску «Мамалига». В ході оформлення 31-річчного громадянина Молдови, відносно його автомобіля відбулося спрацювання бази даних Інтерпол. Як з’ясувалося згодом автомобіль марки «Шевроле» певний час знаходився в розшуку у Румунії. Для встановлення всіх обставин правопорушення очікується прибуття представників Національної поліції.