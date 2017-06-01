Групу «домушників» відпустили на волю

Попри клопотання поліції про тримання зловмисників під вартою, Кіцманський районний суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Нагадаємо, що 1 червня двоє молодиків вчинили крадіжку з будинку, що у Вижниці. Після скоєного порушників було затримано. В них поліцейські вилучили викрадене майно та знаряддя за допомогою, якого вони потрапили до помешкання. Останніх було затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.