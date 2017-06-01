Нагорода українському журналісту

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:
-7 червня в урочистому залі Капітолію (США) відбудеться церемонія нагороди українського журналіста Дениса Бігуса премією Democracy Award за значний внесок у боротьбу з корупцією в Україні
Дуже радий за Дениса. Денис Бігус є одним з провідних професійних журналістів-розслідувачів в Україні, які боряться з корупцією в нашій державі і є ведучим популярної антикорупційної телевізійної програми «Наші гроші».
Бігус також координує діяльність групи добровольців, відомої під назвою «канцелярська сотня», котрі відновлюють документи, подрібнені командою колишнього президента України Віктора Януковича.
Вітаю колегу з міжнародним визнанням. Сподіваюсь, воно буде корисним не лише для Дениса Бігуса, а й для інших журналістів, які розкривають факти корупції в Україні. Так би мовити - це буде протидія тим, хто намагається поквитатися з журналістами за їх розкриття. В тому числі і СБУ, яка зараз намагається "розібратися" з журналістами "Схем".