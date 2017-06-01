Увага! На Буковині небзпечний кліщ

Від поширення хвороби Лайма рятує лише холодна погода
Через раннє потепління кліщі, які є переносниками важкої хвороби Лайма (вражає нервову систему, шкіру, серце, суглоби та результатом якого може бути артрит або навіть серозний менінгіт), цього року активізувалися на місяць раніше, ніж зазвичай: не наприкінці квітня чи у травні, а ще в березні. Однак у зв’язку з тим, що у подальшому погода зіпсувалася, це рятує мешканців області від захворювання.
– Той факт, що погода не сприяє масовим виїздам на природу, наразі на краще. Адже кожен третій кліщ є інфікованим на іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). З початку року на дослідження до нас доставили 47 кліщів, знятих із людей, 14 із них виявилися розносниками хвороби Лайма, – каже заввідділом епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Чернівецького обласного лабораторного центру Юрій Падурару.
За його інформацією, з початку року в області зафіксовано один випадок захворювання на хворобу Лайма. Що ж до інфікованих кліщів, то останніх із них доставляли мешканці вул. Миколаївської, відпочивальники з Цецино, району комплексу «Аква-плюс», із лісів Глибоцького й Кіцманського районів.