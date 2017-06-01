Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався. У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА. Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.
Ігор Буркут, політолог:
ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.
Сьогодні - всесвітній день охорони навколишнього середовища
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Вчора вдень російсько-терористичні бандформування відносно знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінок бойовики значно підвищили інтенсивність та руйнівний характер своїх збройних провокацій вздовж всього фронту. Впродовж минулої доби проросійські НЗФ 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема 9 разів використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок бойових дій минулої доби двоє бійців сил АТО зазнали поранень.
Поліція Лондона затримала 12 осіб у рамках розслідування теракту в Лондоні. Серед затриманих чотири жінки в нікабах.
За останніми даними, внаслідок теракту в Лондоні загинуло семеро людей, ще близько 50 осіб отримали поранення. Серед постраждалих у тому числі співробітник поліції і працівник метрополітену.
Під час другого етапу чемпіонату України з міні-ралі "Кубок Лиманів" один з автомобілів на смерть збив 30-річного чоловіка, який перебігав гоночну трасу.
Медики після прибуття констатували смерть чоловіка. Змагання призупинили.
Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною попрощалися з колишнім главою УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.
Президентське подружжя вшанувало пам'ять патріарха хвилиною мовчання і вклонилося його труні. Глава держави також висловив співчуття близьким кардинала.
Вже вранці небо у Чернівцях затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. До 24 градусів тепла. за останні 130 років 05 червня: МАКС: 31.1° (2000) МІН: 7.5° (2003) Народний прогноз погоди: 5 червня вшановується пам'ять святителя Леонтія Ростовського і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки. Наші пращури помітили: "Багато ґедзів у цей день - до хорошого урожаю огірків". Якщо вранці трава пахне сильніше звичного - на дощ.
Вчора наш сайт відвідали і читали 1025 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 79, у Канаді -26, в Еспанії -32, в Італії - 34, у Нідерландах -18, у Польщі -14, в Росії -27, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 25, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 11, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5
Активно читають статті "Жінка, яка могла зупинити війну ". "Чернівецькі комсомольці - це фашисти ", "У Чернівцях вулицю Степана Бандери сплутали з Остапом Бендером " "Ты ублюдок и мерзавец!!! Саакашвілі міністру юстиції Петренко" "«Буковина» вилітає з першої ліги?"