На Буковині юнак кинувся під поїзд

Правоохоронці докладають всіх зусиль для встановлення обставин, що спонукали хлопця покінчити із життям.
Вночі 02 червня до Кіцманського відділу поліції надійшло повідомлення від чергової залізничної станції Неполоківці про те, що неподалік невідомий хлопець кинувся під поїзд сполученням «Чернівці-Львів»
На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі встановили, що самогубцем виявився 18-річний житель села Коритне Вижницького району.
Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області