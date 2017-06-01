Шастаючий Україною кадирівський кілер – провал СБУ

Ідентифікувати кілера, який намагався вбити чеченських добровольців Осмаєва і Окуєву в Києві, вдалося досить швидко.Як виявилося, це досить відома людина і інформація про нього є у відкритих джерелах.Громадянин України Олександр Дакар передбачувано виявився насправді росіянином, його ім'я – Артур Денісултанов-Курмакаєв, «погоняло» – «Дінго». У російських ЗМІ про нього писали ще в 2009 році.І, звичайно ж, Курмакаєв виявився пов'язаним з Кадировим. У 2008 році Денісултанов-Курмакаєв був затриманий в Австрії за те, що погрожував особистого ворога Кадирова – Умару Ісраїлову.На допиті Курмакаєв зізнався, що Кадиров замовив йому вбивство Ісраїлова і попросив політичного притулку в Австрії. Але притулку йому не дали, а чомусь екстрадували в Росію.Незабаром після цього Умар Ісраїлов, який переховувався від Кадирова в Австрії, був застрелений у Відні.Ну що ж, тут все зрозуміло. Тепер залишилося тільки з'ясувати, як ця особа, раніше судима в РФ і має в Росії багату кримінальну біографію, отримала українське громадянство і регулярно перетинала кордон.Кілер Кадирова, фотографії якого висять в інтернеті 10 років, роками спокійно переміщається Україною в розпал війни!Звичайно ж, це грандіозний провал українських спецслужб. Якщо такі персонажі так вільно себе почувають, то що вже говорити про інших, менш «засвічених».Після такої ганьби глава СБУ повинен подавати у відставку.Чеченські добровольці дивом залишилися живі просто тому, що не покладалися ні на кого і самі змогли себе захистити. І завдяки їм у України тепер є ще одне підтвердження того, що керівництво Росії займається організацією замовних вбивств на території України.Дений КАЗАНСЬКИЙ