Шастаючий Україною кадирівський кілер – провал СБУ

Ідентифікувати кілера, який намагався вбити чеченських добровольців Осмаєва і Окуєву в Києві, вдалося досить швидко.
Як виявилося, це досить відома людина і інформація про нього є у відкритих джерелах.
Громадянин України Олександр Дакар передбачувано виявився насправді росіянином, його ім'я – Артур Денісултанов-Курмакаєв, «погоняло» – «Дінго». У російських ЗМІ про нього писали ще в 2009 році.
І, звичайно ж, Курмакаєв виявився пов'язаним з Кадировим. У 2008 році Денісултанов-Курмакаєв був затриманий в Австрії за те, що погрожував особистого ворога Кадирова – Умару Ісраїлову.
На допиті Курмакаєв зізнався, що Кадиров замовив йому вбивство Ісраїлова і попросив політичного притулку в Австрії. Але притулку йому не дали, а чомусь екстрадували в Росію.
Незабаром після цього Умар Ісраїлов, який переховувався від Кадирова в Австрії, був застрелений у Відні.
Ну що ж, тут все зрозуміло. Тепер залишилося тільки з'ясувати, як ця особа, раніше судима в РФ і має в Росії багату кримінальну біографію, отримала українське громадянство і регулярно перетинала кордон.
Кілер Кадирова, фотографії якого висять в інтернеті 10 років, роками спокійно переміщається Україною в розпал війни!
Звичайно ж, це грандіозний провал українських спецслужб. Якщо такі персонажі так вільно себе почувають, то що вже говорити про інших, менш «засвічених».
Після такої ганьби глава СБУ повинен подавати у відставку.
Чеченські добровольці дивом залишилися живі просто тому, що не покладалися ні на кого і самі змогли себе захистити. І завдяки їм у України тепер є ще одне підтвердження того, що керівництво Росії займається організацією замовних вбивств на території України.
Дений КАЗАНСЬКИЙ