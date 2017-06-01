Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався. У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА. Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.
Ігор Буркут, політолог:
ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудетьсяпублічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Програма заходу:
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.