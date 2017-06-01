Помер поет Микола Бучко: прощання відбудеться у Центральному палаці культури

У ніч з 1 на 2 червня, о 24.00, після важкої тривалої хвороби помер поет Микола Бучко. Автор понад десятка поетичних збірок, пісенних шлягерів, організатор мистецьких проектів, неординарний декламатор. Через стан здоров’я останні роки був обмежений простором власної квартири, рідко безпосередньо спілкувався з читачами. Втім, продовжувалися поезія і спілкування за її допомогою.
Прощання з Миколою Івановичем буде у понеділок, у Центральному палаці культури (текстилка). Про час буде повідомлено окремо.
Народився Микола Бучко 19 серпня 1948 р. в селищі Удич Теплицького району Вінницької області. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету.
Автор збірок віршів «Сонячні сходи», «Назустріч літу», «Після десяти заповідей або Вірші для сина».
Лауреат пермії імені Павла Усенка, Літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича. Номінувався на Національну премію імені Тараса Шевченка.