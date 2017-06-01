Чорногорія заборонила Путіна через Крим

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Чорногорії:
-Круто! Чорногорія 25 травня взяла участь у саміті НАТО, як її рівноправний член, а сьогодні...
Сьогодні Чорногорія через анексію Криму Російською Федерацією заборонила в'їзд на свою територію усьому керівництву Росії, включно з Володимиром Путіним.
В "чорний список" увійшли також прем'єр Дмітрій Мєдвєдєв, віце-прем'єр РФ Дмітрій Рогозін і його родина, секретар Ради нацбезпеки Росії Ніколай Патрушев, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і купа інших генералів, Рамзан Кадиров... Коротше, список пристойний. І це при тому, що усі ці люди мають вілли на чорногорському побережжі Адріатики.
Як вам, керівництву України не соромно ще сумніватись: правильно, чи неправильно запроваджувати візовий режим з Росією? Як ви не розумієте, що в очах світу ви виглядаєте гидкими, дрібними, нерішучими ганебними лузерами?!