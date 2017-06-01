Кіцманські поліцейські викрили крадія велосипеда

Працівники ювенальної превенції спільно з групою реагування патрульної поліції оперативно встановили чоловіка, котрий вчинив крадіжку - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
1 червня до поліції звернулася 33-річна місцева мешканка. Жінка правоохронцям повідомила, що біля її будинку викрали спортивний велосипед вартістю 3000 гривень
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Про крадіжку були орієнтовані всі наряди ГРПП, які здійснювали забезпечення публічної безпеки та порядку. Поліцейські відразу почали пошук велосипеда і завдяки професіоналізму швидко встановили крадія. Ним виявися 31-річний житель села Лужани. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри про вчинення злочину.