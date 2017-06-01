Справа Яценюка живе і перемагає

Три роки тривала битва України з Росією за газ в Стокгольмському арбітражі.
Нагадаємо, як все починалося у січні 2009 року. Тоді прем’єр-міністром була Юлія Тимошенко. І був укладений та підписаний контракт «Нафтогазу» з «Газпромом» про куплю-продажу російського газу.
Скориставшись складною ситуацією, росіяни змусили підписати кабальні контракти для українців.
Тодішній прем’єр Тимошенко чомусь цьому не противилася.
За такими контрактами Україна погоджувалася платити за газ навіть тоді, коли його не купувала.
Якась схема була придумана «бери або плати». Цей контракт заганяв нашу державу у кабалу російського «Газпрому». А з ним й Російської Федерації.
Після перемоги революції Гідності уряд очолив наш земляк, Арсеній Яценюк. Він відмовився виконувати кабальні контракти з «Газпромом».
І уже 16 червня 2014 року Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України та НАК «Нафтогаз України» вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді.
Тоді й «Газпром» подав «Нафтогаз» до цього ж суду.
Почалася трирічна битва з «Газпромом», яку виграла Україна.
- Гордий тим, що у 2014 році ми ухвалили правильне рішення – йти до Стокгольмського арбітражу, - сказав Арсеній Яценюк. – Майже трирічна битва з «Газпромом» закінчилася перемогою для України.
Незважаючи на суперечливі та невигідні Україні положення контракту, «Нафтогаз» довів правоту України.
- У цьому контракті зумисне було закладено багато «сірих нюансів», - продовжує Арсеній Петрович. – Ми раніше ухвалили стратегічне рішення відмовитися від постачання газу напрямку з Росії. Кремль втратив можливість для шантажу та примусу України до виконання невигідного контракту.
Правильні політичні кроки тоді і теперішні рішення Стокгольмського арбітражу дають можливість не купувати зайві кубометри газу за найвищою в Європі ціною.
Завдяки вольовим рішенням вдалося переломити ситуацію на нашу користь. Це означає, що стратегія щодо кремлівського «Газпрому» була правильною. Ми добилися енергетичної незалежності від Росії, що є однією з ключових передумов суверенітету України.
Зараз вимоги «Газпрому» щодо того, аби Україна платила за газ, якого не брала повністю відхилені Стокгольмським арбітражем.
А Росія хотіла, аби їй заплатили 38,7 млн. доларів США. Це становить більше 1 трильйона гривень, що більше однорічного бюджету держави.
Арбітраж скасував повністю заборону на реекспорт газу. Також «Нафтогазу» надано право вимагати зменшення ціни на газ за контрактом з «Газпромом» відповідно до умов ринку. Таким чином уже ціна на газ буде визначатися не Кремлем, а прозорим і вільним ринком. І Москва втрачає можливість використовувати газ, як зброю політичного тиску та шантажу. Про це говорив президент України.
Однозначна перемога Євроінтеграції України.
Стокгольмський арбітраж однозначно скасував раз і назавжди умову «Газпрому» «бери або плати». Скасував заборону реекспорту газу та дозволив Україні переглянути формулу ціни газу з 2014 року.
Ціни стануть європейськими.
Будемо сподіватися, що перемога України у газовій війні з Росією позитивно позначиться на економіці нашої держави та добробуті кожного українця.
А ви казали – нічого доброго не зробив прем’єр Яценюк. Та тільки за цю газову перемогу над Росією йому вдячна Україна ще багато років вперед.
Василь Мудрий