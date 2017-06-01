Справа Яценюка живе і перемагає

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Новини
16:58
02 червня

Кіцманські поліцейські викрили крадія велосипеда

14:02
02 червня

Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

12:56
02 червня

Буковинець на городі виявив артснаряд 152мм калібру

11:20
02 червня

Буковинець став кращим юним кінологом України

11:14
02 червня

Буковинські поліцейські відшукали неповнолітнього

11:13
02 червня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання хабара директором ліцею

11:12
02 червня

Оплата населенням Чернівецької області житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року

11:10
02 червня

Поліцейські затримали групу «домушників»

15:29
01 червня

Кишенькові шахраї посилили свою злочинну діяльність у Чернівецькій області

14:33
01 червня

Чернівецька митниця ДФС: до держбюджету перераховано понад 197 мільйонів гривень

13:56
01 червня

Прикордонники на Буковині не допустили незаконне вивезення дитини за кордон

13:53
01 червня

Всеукраїнський фітнес-тур «Живи танцюючи» відвідає Чернівці

13:10
01 червня

У Рідківцях піротехніки знищили артснаряд часів Першої світової війни

12:59
01 червня

На Буковині обмежено рух великовагового транспорту

12:15
01 червня

На офіційному веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

12:14
01 червня

Продати помешкання, яким володіли понад 3 роки, можна без податків

12:13
01 червня

Податковий внесок чернівчан – 832,6 млн. грн.

11:09
01 червня

Нові можливості електронних сервісів ДФС

11:08
01 червня

Торгівля технічно складними побутовими товарами без касового апарата може коштувати 100% вартості проданих товарів

11:04
01 червня

На захист держави чернівчани перерахували майже 34 мільйони військового збору

10:34
01 червня

Місто дитячих мрій запрошує юних чернівчан

10:27
01 червня

Частина Чернівців сьогодні без води

17:40
31 травня

У Чернівцях подискутували про роботу парламентських партій із виборцями в регіоні

16:58
31 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у квітні 2017 року

16:50
31 травня

Лісгоспи Путильщини успішно завершили весняну лісокультурну кампанію

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Жінка, яка могла зупинити війну Жінка, яка могла зупинити війнуІрина Веригіна взяла на себе найважчий тягар початку війни на Донбасі. У квітні 2014 року вона працювала першим заступником голови Луганської ОДА. Сам голова ОДА 29 квітня виїхав у відрядження до Києва. І більше до Луганська не повертався.
У найнебезпечніші дні ця жінка керувала областю. Сепаратисти тоді вже захопили обласну прокуратуру, СБУ та ОДА.
Патріотів розстрілювали без суду і слідства. Кидали до підвалів СБУ. Приміщення, яке знімала Ірина Веригіна, підірвали. На щастя, на ту мить її там не було. З того дня пані Ірині довелося ночувати в різних місцях.

Ігор Буркут, політолог:

ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА? ХТО ЗУПИНИТЬ АГРЕСОРА?Четвертий рік поспіль Україна вимушена захищатися від російської агресії. На словах нас підтримує весь цивілізований світ, але коли доходить до надання справжньої допомоги, виникають серйозні проблеми. Москва бачить це, й її нахабство постійно зростає. Якщо агресора не спиняти, він буде лізти далі. А вщент розгромити його може лише одна сила сучасного світу - НАТО.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Хто в Чернівцях отримує земельні ділянки Хто в Чернівцях отримує земельні ділянкиЗемля у місті — на вагу золота. Тих, хто її прагне або кому передбачено законом, - море. Однак саме місто і його землі не гумові. Чернівецькій же міській раді вдалося протягом двох років (2015-2016) роздати земельні ділянки різного призначення 2286 громадянам. Левова частка там - учасники бойових дій.

Черговики з цієї кількості — це лише сота частка.
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Що, Де, Коли
3 червня о 15.30
3 червня о 15.30
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00
7 червня о 11:30
у Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні.
Програма заходу:
7 червня об 11:30
У Чернівецькій міській раді (Центральна площа, 1) відбудеться публічне обговорення ключових проблем в Україні, які хвилюють громаду. Експерти громадської організації “Центр UA” та коаліції Реанімаційний пакет реформ проведуть публічну подію щодо перебігу затребуваних реформ і демократичних змін у регіоні та країні. Участь у заході візьме заступник міністра охорони здоров"я, Олександр Лінчевський.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Справа Яценюка живе і перемагає

Вчора, 15:01 / Коментарів: 0
Справа Яценюка живе і перемагає Три роки тривала битва України з Росією за газ в Стокгольмському арбітражі.
Нагадаємо, як все починалося у січні 2009 року. Тоді прем’єр-міністром була Юлія Тимошенко. І був укладений та підписаний контракт «Нафтогазу» з «Газпромом» про куплю-продажу російського газу.
Скориставшись складною ситуацією, росіяни змусили підписати кабальні контракти для українців.
Тодішній прем’єр Тимошенко чомусь цьому не противилася.
За такими контрактами Україна погоджувалася платити за газ навіть тоді, коли його не купувала.
Якась схема була придумана «бери або плати». Цей контракт заганяв нашу державу у кабалу російського «Газпрому». А з ним й Російської Федерації.
Після перемоги революції Гідності уряд очолив наш земляк, Арсеній Яценюк. Він відмовився виконувати кабальні контракти з «Газпромом».
І уже 16 червня 2014 року Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України та НАК «Нафтогаз України» вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді.
Тоді й «Газпром» подав «Нафтогаз» до цього ж суду.
Почалася трирічна битва з «Газпромом», яку виграла Україна.
- Гордий тим, що у 2014 році ми ухвалили правильне рішення – йти до Стокгольмського арбітражу, - сказав Арсеній Яценюк. – Майже трирічна битва з «Газпромом» закінчилася перемогою для України.
Незважаючи на суперечливі та невигідні Україні положення контракту, «Нафтогаз» довів правоту України.
- У цьому контракті зумисне було закладено багато «сірих нюансів», - продовжує Арсеній Петрович. – Ми раніше ухвалили стратегічне рішення відмовитися від постачання газу напрямку з Росії. Кремль втратив можливість для шантажу та примусу України до виконання невигідного контракту.
Правильні політичні кроки тоді і теперішні рішення Стокгольмського арбітражу дають можливість не купувати зайві кубометри газу за найвищою в Європі ціною.
Завдяки вольовим рішенням вдалося переломити ситуацію на нашу користь. Це означає, що стратегія щодо кремлівського «Газпрому» була правильною. Ми добилися енергетичної незалежності від Росії, що є однією з ключових передумов суверенітету України.
Зараз вимоги «Газпрому» щодо того, аби Україна платила за газ, якого не брала повністю відхилені Стокгольмським арбітражем.
А Росія хотіла, аби їй заплатили 38,7 млн. доларів США. Це становить більше 1 трильйона гривень, що більше однорічного бюджету держави.
Арбітраж скасував повністю заборону на реекспорт газу. Також «Нафтогазу» надано право вимагати зменшення ціни на газ за контрактом з «Газпромом» відповідно до умов ринку. Таким чином уже ціна на газ буде визначатися не Кремлем, а прозорим і вільним ринком. І Москва втрачає можливість використовувати газ, як зброю політичного тиску та шантажу. Про це говорив президент України.
Однозначна перемога Євроінтеграції України.
Стокгольмський арбітраж однозначно скасував раз і назавжди умову «Газпрому» «бери або плати». Скасував заборону реекспорту газу та дозволив Україні переглянути формулу ціни газу з 2014 року.
Ціни стануть європейськими.
Будемо сподіватися, що перемога України у газовій війні з Росією позитивно позначиться на економіці нашої держави та добробуті кожного українця.
А ви казали – нічого доброго не зробив прем’єр Яценюк. Та тільки за цю газову перемогу над Росією йому вдячна Україна ще багато років вперед.
Василь Мудрий
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