"Голий Король" гурту Бумбокс у Чернівцях

Концертний тур гурту Бумбокс "Голий Король"
7 вересня 19:00
Чернівці, Літній Театр
Сьомого вересня, з концерту в Чернівцях, почнеться концертний тур Бумбоксу - "Голий Король". Турне присвячено виходу EP "Голий Король" і охопить 21 місто України. Бумбокс проїдуть від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода. Андрій Хливнюк про осінній тур "Голий Король": "Декілька днів тому, в центрі міста Київ, перед камерами і під спалахи фотоапаратів ми, гурт Бумбокс, повідомили, що восени поїдемо в тур. Двадцять один концерт на підтримку нової платівки "Голий Король". Нажаль ніхто і ніколи не зможе пояснити, що таке бути в турі! В турах з нами відбувалось те, про що можна написати ще тацю альбомів - скуштувавши тур одного разу, ви стаєте турозалежними. В турі, здалеку, ви побачите всю жалюгідність мілких і безпідставних сварок з рідними. В турі стає очевидним, кого ви насправді любите і хто любить вас. Рік за роком і тур вам стає просто таки необхіден як ліки. Це шокова тУрапія. Ми їдемо в тур і кличемо всіх меломанів на наші концерти."
Організацією туру “Голий Король” займається івент-компанія Virus Music, на рахунку якої такі надуспішні проекти, як Global Gathering, Armin Only, Godskitchen, Пiратська Станцiя.
З 25 травня почнеться продаж квитків на концерти в Києві, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Чернівцях, Івано-Франківську, Львові, Рівному, Кременчуці, Ужгороді, Житомирі, Луцьку, Тернополі, Черкасах, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Миколаєві.
Дмитро Чінь, маркетинг директор Concert.ua: “Бумбокс – гордість української музики. Приклад успіху й тріумфу таланту. Працювати з ними честь для Concert.ua та Virus Music.”
До EP "Голий Король" увійшло шість пісень: "Колишня", "Голий Король", "Болельщик", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" - пісня, записана разом з гуртом O.Torvald та акустична версія пісні "Люди" у якості бонус-трека. "Голий Король" – це EP, п’ять пісень якого записані в Києві на студії "Бобіна" саундпродюсером Дмитром "Бобом" Хомулко, й одна, акустична версія пісні "Люди", у Василькові, на студії "На Хаті Рекордз", звукорежисером Алексом Крамером.
Реліз EP "Голий Король" відбудеться в серпні 2017 року. EP буде доступний на компакт-дисках, касетах та у цифровому вигляді. Передзамовлення будуть відкриті у середині липня.
В оформленні міні-альбому використані роботи Олексія Кондакова з серії "Повсякденне життя богів".
Квитки в касах міста та за посиланням https://www.concert.ua/ua/search_result/?search_query=Бумбокс
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