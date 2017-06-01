Можливості Он-лайн будинку юстиції для бажаючих зареєструвати громадську організацію

В Україні розпочав роботу національний проект Он-лайн будинок юстиції для надання послуг Міністерства юстиції України. Тепер для зручності громадян, які бажають зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи та уникнути черг, потрібно підготувати необхідні документи для реєстрації громадської організації та скористатися новим сервісом.
Перш за все, для цього потрібно мати доступ до Інтернету та необхідно зареєструвати свій особистий аккаунт, що є дуже просто - достатньо лише вказати електронну адресу, пароль і погодитися на обробку персональних даних.
Отже, яким чином можна зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи за допомогою Он-лайн будинку юстиції?
Для цього потрібно:
• в будь якій пошуковій системі ввести електронну адресу: https://online.minjust.gov.ua/;
• на стартовій сторінці сайту вибрати курсором «Реєстрація бізнесу, ГО та ЗМІ» та в новому вікні системи обрати вид суб’єкта «Громадська організація»;
• заповнити особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, зазначити місцезнаходження організації) та завантажити сканкопії документів необхідних для реєстрації громадської організації;
• вказати пароль від свого особистого кабінету та подати заяву.
Спеціалісти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області розглянуть подані документи та нададуть консультацію вразі виявлення недоліків в документах шляхом електронного повідомлення, яке надсилається на створений аккаунт (особистий кабінет) в системі Он-лайн будинку юстиції.
Звертаємо увагу, що фахівцями Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області проводиться попередня правова експертиза документів.
Подати оригінали документів на державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи громадяни можуть до Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, Центрів надання адміністративних послуг області або до Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
На порталі сервісу також можна завантажити зразки всіх необхідних документів та скористатися інструкцією з отримання кожної запропонованої послуги.
Робота даного сервісу дозволить уникнути черг,
заощадити час громадян.